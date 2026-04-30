Cambricon Technologies a Aktie

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WKN DE: A3CVYH / ISIN: CNE1000041R8

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cambricon Technologies A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cambricon Technologies A stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,79 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 159,58 Prozent auf 2,89 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cambricon Technologies A noch 1,11 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,85 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 4,93 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,82 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,48 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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