Cambricon Technologies a Aktie

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WKN DE: A3CVYH / ISIN: CNE1000041R8

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07.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cambricon Technologies A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cambricon Technologies A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 CNY. Im Vorjahresquartal waren 1,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cambricon Technologies A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,01 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,88 CNY aus. Im Vorjahr waren 3,31 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 18,02 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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