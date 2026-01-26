Ausblick: Camden National informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camden National veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Camden National ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 66,2 Millionen USD gegenüber 75,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,55 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,43 USD im Vergleich zu 3,62 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 253,8 Millionen USD, gegenüber 293,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at