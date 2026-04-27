Ausblick: Camden National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Camden National wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 26,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 89,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 65,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 274,7 Millionen USD, gegenüber 372,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at