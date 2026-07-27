Ausblick: Camden National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Camden National wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,29 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,830 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Camden National mit einem Umsatz von insgesamt 66,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent verringert.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 270,4 Millionen USD, gegenüber 372,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at