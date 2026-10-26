Camden National Aktie
WKN: 930042 / ISIN: US1330341082
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Camden National präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Camden National öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Camden National noch 1,25 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 67,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 28,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Camden National einen Umsatz von 95,0 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,38 USD je Aktie, gegenüber 3,84 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 269,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 372,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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