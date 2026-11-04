Ausblick: Camden Property Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camden Property Trust wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 384,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,994 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,59 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net