Ausblick: Camden Property Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Camden Property Trust wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Camden Property Trust noch 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 379,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 392,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 3,54 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 1,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at