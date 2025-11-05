Ausblick: Camden Property Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Camden Property Trust wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,445 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Camden Property Trust noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 398,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at