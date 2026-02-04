Ausblick: Camden Property Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Camden Property Trust wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass Camden Property Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Camden Property Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 393,4 Millionen USD im Vergleich zu 387,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 1,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at