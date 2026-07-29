Ausblick: Camden Property Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Camden Property Trust wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,308 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,740 USD erwirtschaftet wurden.

Camden Property Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 392,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 3,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at