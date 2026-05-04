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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cameco stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,342 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 113,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 832,7 Millionen CAD – ein Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cameco 789,4 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,35 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,44 Milliarden CAD, gegenüber 3,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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