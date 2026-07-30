Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cameco lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,361 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cameco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cameco in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 823,3 Millionen CAD im Vergleich zu 877,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CAD, gegenüber 1,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at