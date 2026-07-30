Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cameco lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,361 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cameco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cameco in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 823,3 Millionen CAD im Vergleich zu 877,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CAD, gegenüber 1,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
30.07.26
|Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)