Ausblick: Camlin Fine Sciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Camlin Fine Sciences wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,100 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Camlin Fine Sciences noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 INR in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,37 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,54 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,030 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 17,85 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 16,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at