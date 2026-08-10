Ausblick: Camlin Fine Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Camlin Fine Sciences gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,120 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Camlin Fine Sciences -0,530 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,11 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,55 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,46 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 22,03 Milliarden INR, gegenüber 17,20 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at