Ausblick: Camlin Fine Sciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Camlin Fine Sciences öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,600 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 INR je Aktie vermeldet.
Camlin Fine Sciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,20 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -8,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,18 Milliarden INR, gegenüber 16,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
