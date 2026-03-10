Ausblick: Campbell Soup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Campbell Soup öffnet am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,568 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,07 Prozent verringert. Damals waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,69 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Campbell Soup für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,61 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 2,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at