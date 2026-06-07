Ausblick: Campbell Soup legt Quartalsergebnis vor

Campbell Soup öffnet am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,479 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Campbell Soup 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD – ein Minus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Campbell Soup 2,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 9,76 Milliarden USD im Vergleich zu 10,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at