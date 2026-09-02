Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Campbell Soup mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Campbell Soup veröffentlicht am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,386 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,58 Prozent verringert. Damals waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,62 Prozent auf 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Campbell Soup noch 2,32 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, gegenüber 2,01 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 10,25 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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