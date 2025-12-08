Ausblick: Campbell Soup veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Campbell Soup stellt am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,735 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,08 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,65 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Campbell Soup einen Umsatz von 2,77 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,92 Milliarden USD, gegenüber 10,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at