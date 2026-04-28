Ausblick: Camping World gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Camping World stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Camping World im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,14 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD im Vergleich zu -1,430 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 6,60 Milliarden USD, gegenüber 6,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at