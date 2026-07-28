Ausblick: Camping World informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camping World wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,572 USD aus. Im letzten Jahr hatte Camping World einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Camping World 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Camping World 1,98 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,643 USD, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 6,47 Milliarden USD im Vergleich zu 6,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at