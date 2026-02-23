Ausblick: Camping World präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Camping World öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,573 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,32 Prozent verringert. Damals waren -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,16 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,374 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,800 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 6,36 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at