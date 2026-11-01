Camping World Holdings Aktie

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WKN DE: A2AR5B / ISIN: US13462K1097

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Camping World stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Camping World lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,135 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 1,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,164 USD im Vergleich zu -1,430 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 6,08 Milliarden USD, gegenüber 6,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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