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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Campus Activewear legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Campus Activewear stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,833 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Campus Activewear noch 0,660 INR je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,87 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,31 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,54 INR je Aktie, gegenüber 4,91 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 20,25 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 17,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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