Campus Activewear Aktie
ISIN: INE278Y01022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Campus Activewear stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Campus Activewear wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,867 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Campus Activewear noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Campus Activewear im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,11 INR, gegenüber 4,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 20,40 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,74 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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