Ausblick: Camtek öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Camtek wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,684 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,29 Prozent verringert. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Camtek 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 120,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Camtek 118,6 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 559,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 496,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at