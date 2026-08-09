Camtek LtdShs Aktie
WKN DE: A0H0YX / ISIN: IL0010952641
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Camtek vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Camtek wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Camtek im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 130,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 571,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 496,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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