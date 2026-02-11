Ausblick: Camurus AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Camurus AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 605,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,13 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,39 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,36 Milliarden SEK, gegenüber 1,87 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at