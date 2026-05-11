Camurus AB Aktie
WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Camurus AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Camurus AB wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,47 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,35 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 558,3 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 619,0 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,35 SEK, gegenüber 12,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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