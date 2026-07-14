Camurus AB Aktie
WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Camurus AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Camurus AB wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,23 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,15 SEK je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 627,8 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 675,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,96 SEK im Vergleich zu 12,42 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,78 Milliarden SEK, gegenüber 2,27 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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