Canaa a Aktie

Canaa a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PVN8 / ISIN: US1347481020

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18.05.2026 07:01:06

Ausblick: Canaan A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canaan A stellt am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,027 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canaan A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 64,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 440,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 531,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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