Canaa a Aktie
WKN DE: A2PVN8 / ISIN: US1347481020
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Canaan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Canaan A stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,132 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 90,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,370 USD aus. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 138,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 531,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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