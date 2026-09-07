Canaa a Aktie
WKN DE: A2PVN8 / ISIN: US1347481020
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07.09.2026 07:01:06
Ausblick: Canaan A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Canaan A wird am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,063 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Canaan A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 64,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,131 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,450 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 379,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 531,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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