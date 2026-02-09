Canaa a Aktie

Canaa a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PVN8 / ISIN: US1347481020

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Canaan A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canaan A wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,011 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Canaan A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 175,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,52 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,265 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 509,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 269,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

