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WKN: A0B6V4 / ISIN: CA1348011091

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Canaccord Genuity Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canaccord Genuity Group lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Canaccord Genuity Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,317 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canaccord Genuity Group noch ein Verlust pro Aktie von -2,040 CAD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 535,8 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 576,5 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CAD im Vergleich zu -1,450 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden CAD, gegenüber 2,24 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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