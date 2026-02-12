Ausblick: Canaccord Genuity Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canaccord Genuity Group veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canaccord Genuity Group -0,260 CAD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 14,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 451,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,926 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,300 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,01 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,77 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at