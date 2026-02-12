Canaccord Genuity Group Aktie
WKN: A0B6V4 / ISIN: CA1348011091
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Canaccord Genuity Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canaccord Genuity Group veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canaccord Genuity Group -0,260 CAD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 14,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 451,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,926 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,300 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,01 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,77 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canaccord Genuity Group Inc
|
12.02.26
|Ausblick: Canaccord Genuity Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Canaccord Genuity Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Canaccord Genuity Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Canaccord Genuity Group Inc
|7,30
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.