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02.06.2026 07:01:06

Ausblick: Canaccord Genuity Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canaccord Genuity Group lädt am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,313 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Canaccord Genuity Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 574,6 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 461,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,08 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,300 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,77 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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