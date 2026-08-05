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WKN: A0B6V4 / ISIN: CA1348011091

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Canaccord Genuity Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canaccord Genuity Group präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,290 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Canaccord Genuity Group -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canaccord Genuity Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 547,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 448,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,450 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,22 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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