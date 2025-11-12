Canaccord Genuity Group Aktie
WKN: A0B6V4 / ISIN: CA1348011091
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Canaccord Genuity Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Canaccord Genuity Group präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,205 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 CAD erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent auf 476,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 428,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,803 CAD, gegenüber -0,300 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,88 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,77 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Canaccord Genuity Group Inc
|7,25
|1,40%
