Ausblick: Canada Goose stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canada Goose äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,988 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 108,4 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 108,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,57 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at