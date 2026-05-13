Ausblick: Canada Goose veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Canada Goose wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,401 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,21 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 411,4 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 6,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canada Goose einen Umsatz von 386,2 Millionen CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,800 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,48 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at