Ausblick: Canada Goose zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canada Goose wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 CAD gegenüber 1,44 CAD im Vorjahresquartal.

Canada Goose soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 659,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,966 CAD je Aktie, gegenüber 0,980 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at