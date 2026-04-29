Ausblick: Canada Packers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canada Packers wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,538 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,22 Prozent verringert. Damals waren 1,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Canada Packers 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 428,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canada Packers 452,0 Millionen CAD umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,68 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,79 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at