Ausblick: Canada Packers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canada Packers wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,577 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 430,5 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 424,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,69 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,64 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,79 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 1,66 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

