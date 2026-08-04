Ausblick: Canada Packers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canada Packers äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,420 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,84 Prozent verringert. Damals waren 0,790 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,00 Prozent auf 435,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canada Packers noch 473,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,48 CAD im Vergleich zu 3,58 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden CAD, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at