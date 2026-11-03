Canadian Equipment Rentals Aktie
WKN DE: A3D768 / ISIN: CA98923V1094
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Equipment Rentals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Equipment Rentals wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,003 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,55 Prozent auf 25,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Equipment Rentals noch 16,0 Millionen CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,012 CAD, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 96,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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