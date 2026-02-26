Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie

Canadian Imperial Bank of Commerce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850576 / ISIN: CA1360691010

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,40 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) einen Gewinn von 2,20 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 7,70 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,08 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,59 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,62 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,83 Milliarden CAD, gegenüber 61,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

