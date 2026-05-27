Ausblick: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,46 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 2,05 CAD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,96 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 46,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) einen Umsatz von 14,97 Milliarden CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,27 CAD, gegenüber 8,62 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 32,26 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 61,64 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at