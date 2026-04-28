Ausblick: Canadian National Railway legt Quartalsergebnis vor

Canadian National Railway wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,80 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Canadian National Railway 1,85 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Canadian National Railway mit einem Umsatz von insgesamt 4,38 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,87 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,57 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,91 Milliarden CAD, gegenüber 17,30 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at